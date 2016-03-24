بالفيديو - أرسنال يعتمد على النني في الاحتفال بعيد هندي

ظهر محمد النني لاعب وسط أرسنال يوم الأربعاء في إعلان احتفالي من ناديه بأحد الأعياد الهندية.

الإعلان شارك فيه رباعي المدفعجية، محمد النني وهيكتور بيريلين والحارس دافيد أوسبيا وكالوم تشامبرز.

عيد الألوان الهندي هو المهرجان الشعبي الهندوسي بالربيع والذي تحتفي به دول الهند ونيبال وبنجلاديش وباكستان وسريلانكا والبلدان التي بها جاليات هندوسية كبيرة.

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يذكر أن النني يتواجد حاليا مع بعثة منتخب مصر الذي يلاقي نيجيريا يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، قبل أن يستقبله في الاسكندرية بالجولة الرابعة.

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