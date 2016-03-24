محافظة أسوان: ندرس توفير لنش نهرى لأهالى البصيلية

بعد نشر "اليوم السابع" معاناة أهالى مدينتى السباعية والبصيلية، من منظومة النقل النهرى عقد محافظ أسوان مجدى حجازى إجتماعا مع اللجنة الميدانية التى قامت بالمرور المفاجئ على اللنشات النهرية وعلى عبارة السباعية غرب بمركز إدفو، بجانب مرسى المعمارية المقترح لتشغيل لنش نهرى جديد لنقل المواطنين بين جانبى نهر النيل بمدينة البصيلية بمركز إدفو.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة إلتزام اللنشات العاملة فى مجرى نهر النيل وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة والصادرة من هيئة النقل النهرى لتكون فى الفترة الصباحية وعدم العمل بعد أخر ضوء، وذلك حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين، مع دراسة توفير لنش لأهالى مدينة البصيلية عقب التنسيق مع الجهات المعنية لخدمة أهالى المدينة، بجانب التنسيق مع مسئولى شركة النصر للتعدين لسرعة الإنتهاء من إنشاء المرسى الشرقى بالسباعية لتشغيل العبارة التى تم تدشينها منذ عام 2012 لخدمة الأهالى بالسباعية.

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