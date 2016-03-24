الدكتور على جمعة فى لقاء مفتوح اليوم مع جمهور معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

يلتقى جمهور معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب الساعة العاشرة صباح اليوم، الدكتور على جمعة فى لقاء مفتوح عن حملة "أخلاقنا"، والتى تستهدف الشباب من كل الأعمار، ويستعرض خلالها الشيخ أبو المعارف ما قدمته الحملة بالإسكندرية، ويقدم اللقاء الدكتور خالد عزب.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق حملة "أخلاقنا" الشهر الماضى، وهى مبادرة قام بها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العصر.

تهدف الحملة إلى إحياء القيم فى المجتمع المصرى ورد الاعتبار للأخلاق سعيا لإيجاد قوة دافعة ومحفزة على توسيع دائرة الخير فى البلاد، وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية فى أخلاق المصريين، وتركز على ترسيخ بعض القيم مثل الحب والمبادرة والإنصاف.

- "تجارب إعلامية ناجحة" فى معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم

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