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تموين الشرقية يضبط 500 كيلو لبن مجفف مغشوش

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تموين الشرقية يضبط 500 كيلو لبن مجفف مغشوش تموين الشرقية يضبط 500 كيلو لبن مجفف مغشوش
ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية ، 500 كيلو من اللبن المجفف المغشوش، داخل مخزنا بدون ترخيص، بمركز الزقازيق، حيث تمكنت حملة تموينية برئاسة يسرى كمال رئيس قطاع تموين وسط الشرقية وعضوية كل من مجدى فرج، أبوطالب صلاح، مصطفى الشحات المفتشين بالقطاع،
>من ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة بمركز الزقازيق، يتم فية عمليات الغش والتدليس بتفريغ شكاءير مستوردة من شرش لبن بودرة مستوردة من بولندا وإعادة تعبئتها وخلطها بلبن بودرة في شكاءير أخرى بعد اعادتها مثل الشكاءير الأصلية.

وقامت الحملة بضبط جميع الأدوات الانتاج المستخدمة فى الغش وهى 20 شيكارة حليب مجفف كامل الدسم سريع الذوبان المنتج سنغافورة، و20 شيكارة شرش لبن بودرة منزوع الأملاح المنشأ أوكرانيا، 10 كيس بلاستيك بداخلى لبن بودرة معد الغش فى عبوات شكاءير معدة لذلك واستكر بها بيانات ابو بودرة منزوع الدسم المنشأ بولندا وزن الشيكارة 25 كيلو وتم ضبط 20 شيكارة وماكينة لحياكة الشكاءير وبها الخيط وماكينة لحام أكياس بلاستيك بعد تعبئتها من جديد، 50 استيكر المنشأ بولندا وبها بيانات االمراد غشها و50كيس بلاستيك جديد و50شيكارة فارغة بها مطبوع عليها بيانات لبن بودرة بعد غشها و تحرير المحضر 17613ضد " حاتم ،م،ع "صاحب المخزن.


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