وصول ماكينة الحفر الثانية المخصصة للأنفاق بميناء بورسعيد

وصلت إلى ميناء بورسعيد سفينة الشحن كومبو التى تحمل على متنها ماكينة الحفر الثانية الخاصة بانفاق القناة والقادمة من ألمانيا.

وصرح مدير ميناء شرق بورسعيد بأن ماكينة الحفر وصلت داخل 14 حاوية سيتم نقلها إلى الاسماعيلية للعمل في النفق المقرر إقامتة هناك لتنضم إلى الماكنتين الأولى التي تم تجميعها فى موقع حفر نفق الإسماعيلية والذي سيبدأ العمل به فى 25 إبريل القادم.

وأضاف أن هناك ماكينة حفر ثانية ستخصص لحفر نفق بورسعيد وستصل إلى الميناء في أول مايو القادم تمهيدا لتجميعها استعدادا لحفر نفق بورسعيد في سبتمبر القادم حيث تجرى الآن عمليات المعالجة في موقع الحفر لتكون جاهزة لدخول الحفارين وبدء العمل.

طرح محطة الحاويات الثانية بميناء شرق التفريعة من خلال هيئة تنمية قناة السويس