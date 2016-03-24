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برلمانى ليبى: من المحتمل عقد جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل فى بنغازي

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برلمانى ليبى: من المحتمل عقد جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل فى بنغازي برلمانى ليبى: من المحتمل عقد جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل فى بنغازي

>قال عضو مجلس النواب الليبى خليفة الدغاري، إن مجلس النواب يمهد لعقد جلسة الأسبوع المقبل بمدينة بنغازي.

وأضاف الدغارى ، فى تصريح صحفى مساء اليوم الأربعاء، أن التجهيزات على قدم وساق، وتجرى على ما يرام، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ببنغازى والبلدية.

وثمّن النائب دور المجلس البلدى بنغازى فى تذليل كل الصعوبات التى تواجههم، لافتا إلى أن سبب نقل الجلسة لمدينة بنغازى تطبيقاً للإعلان الدستورى ودعم من النواب لمدينة بنغازى التى تعافت واستقرت بفضل قوات الجيش الليبى .

ودعا الدغارى النوّاب الحضور لمدينة بنغازى للمشاركة فى الأعراس الشعبية والتلاحم مع أهالى المدينة، مؤكداً أنها تنعم بالأمن والاستقرار العام .
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