محافظ دمياط: تأسيس شركة لإنشاء مدينة الأثاث الجديدة ووضع حجر الأساس 8مايو

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يبحث تأسيس شركة متخصصة بين كل من وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة دمياط، وشركة أيادى، لتتولى مسئولية إنشاء مدينة عصرية لصناعة الأثاث تتواكب مع أحدث النظم العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المشروع سيتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك نظرًا لخبراتها الكبيرة في سرعة إدارة المشروعات الموكلة إليها والانتهاء منها خلال فترات زمنية قياسية، على أن يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع ووضع حجر أساس المدينة الجديدة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة دمياط فى 8 مايو المقبل، والانتهاء من المشروع بشكل كامل فى غضون عام ونصف.

وأكد المحافظ، أن هذه الخطوات تأتى تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى إن المحافظة تولى مشروع مدينة الأثاث المخصص لها ٣٣١ فدان بمنطقة شطا أولوية قصوى لأنها ستعمل على إحداث انتعاشة تنموية واقتصادية كبيرة للمحافظة وستوفر المزيد من فرص العمل لأبنائها.

ونوه إلى أن المشروع سيعمل أيضًا على النهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، لتتوافق مع أحدث التطورات العالمية فى تلك الصناعة سواء من خلال التصميمات أو تطوير خطوط الإنتاج من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات فى ذلك المجال.

وكان اللواء إيهاب محمد الفار رئيس إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية، يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط قد تفقدا أرض موقع المشروع على الطبيعة فى منتصف مارس الجارى، وذلك بحضور ممثلى الهيئة الهندسية، والهيئات المعنية بالمرافق والمساحة والأملاك والتخطيط العمرانى، والثروة السمكية بالمحافظة، وتم تحديد أبعاد الأرض على الطبيعة، وحدود الطرق، والتعرف على المواقع الخاصة بمحطات المياه والصرف الصحى والكهرباء، المزمع إقامتها، وبحث الإجراءات الخاصة بنقل أبراج الكهرباء من داخل أرض المشروع.

- الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تعاين موقع مشروع مدينة الأثاث بدمياط

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