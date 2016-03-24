مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: محمد صبحي يسير على خطى نادر السيد.. وصدقت توقعاتي

يؤمن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي أن محمد صبحي حارس مرمى الدراويش يسير على خطى نادر السيد الذي لعب للأهلي والزمالك سابقا وذلك بقدرته على التصدي لركلات الترجيح.

وكان صبحي قد تصدى لركلتي ترجيح أمام الرجاء ليقود الإسماعيلي للتأهل لدور الـ16 من كأس مصر وذلك بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي للمباراة.

وتحدث مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا:"صبحي يسير على خطى نادر السيد في التصدي لركلات الترجيح".

وأكمل"صبحي أحد أفضل حراس المرمى في مصر حاليا".

وبسؤاله عن سبب اشتراك صبحي في المباراة أجاب"لقد توقعت الوصول لركلات الترجيح وهو يجيد بها، وصدقت توقعاتي وصبحي كان رائعا وعند حسن ظني به".