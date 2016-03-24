أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: محمد صبحي يسير على خطى نادر السيد.. وصدقت توقعاتي

Google+ Print
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: محمد صبحي يسير على خطى نادر السيد.. وصدقت توقعاتي مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: محمد صبحي يسير على خطى نادر السيد.. وصدقت توقعاتي

يؤمن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي أن محمد صبحي حارس مرمى الدراويش يسير على خطى نادر السيد الذي لعب للأهلي والزمالك سابقا وذلك بقدرته على التصدي لركلات الترجيح.

وكان صبحي قد تصدى لركلتي ترجيح أمام الرجاء ليقود الإسماعيلي للتأهل لدور الـ16 من كأس وذلك بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي للمباراة.

وتحدث مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا:"صبحي يسير على خطى نادر السيد في التصدي لركلات الترجيح".

وأكمل"صبحي أحد أفضل حراس المرمى في مصر حاليا".

وبسؤاله عن سبب اشتراك صبحي في المباراة أجاب"لقد توقعت الوصول لركلات الترجيح وهو يجيد بها، وصدقت توقعاتي وصبحي كان رائعا وعند حسن ظني به".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب