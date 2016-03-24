"التضامن": آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية اليوم

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام.

وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة كانت حريصة على مد تلقى طلبات الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى اليوم الخميس، لافتة الى أن مد الفترة هدفه إتاحة الفرصة لمن يرغب فى أداء فريضة الحج التقدم بالطلب من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات، وتسجيلها على برنامج معلومات الحاسب الآلى وبوابة الحج الإلكترونية، ومراجعة البيانات للتأكد من توافق الشروط والمعايير.

وأوضح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد الانتهاء من تلقى الطلبات ستُجْرَى قرعة إلكترونية لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين، وأنه يشترط فى الجمعية المتقدمة أن يمر عليها عامان فى بداية يناير الماضى، وألا يقل حجم مصروفاتها فى آخر سنة مالية عن 50 ألف جنيه، وأن يكون العضو مسجلاً بعضوية الجمعية قبل هذا التاريخ، ولم يسبق له أداء فريضة الحج خلال الـ5 سنوات الماضية وقادر على أداء المناسك.

- وزارة التضامن: الخميس آخر موعد تلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية

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