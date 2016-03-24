سيلفى لـ"نائب العجلة"مع رئيس الوزراء.. ويؤكد:"قولتله القيادات التنفيذية فاشلة"

التقط محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بـ" نائب العجلة"، صورة "سيلفى" مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته فى اجتماع رئيس الحكومة مع نواب الجيزة ضمن سلسلة لقاءاته المتواصلة مع نواب المحافظات لعرض ملامح برنامج الحكومة عليهم والاستماع إلى مشاكلهم ومطالب أهالى دوائرهم.

وقال الحسينى فى تصريحات لـ" اليوم السابع " إنه طالب رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر في بعض القيادات التنفيذية الفاشلة فى الحكومة ومحافظة الجيزة تحديدا، بالإضافة إلى العمل علي توفير الدعم المالى لتغير وإنشاء بنية أساسية من المياه والصرف الصحي الجديد بنطاق حى بولاق الدكرور.

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