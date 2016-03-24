بالصور.. الشرقية تكرم الأمهات المثاليات بـ"مناسبة عيد الأم"

كرمت مديرية التضامن بمحافظة الشرقية، بإشراف على عبد الرحمن وكيل الوزارة، مساء اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، ذلك فى احتفالية كبرى إقيمت بمركز "ليلى حسن"، بحضور قيادات المحافظة ووكلاء الوزارة وأعضاء مجلس النواب، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن تقديراً لما قدموه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتلاوة آيات الذكر الحكيم عن مكانة الأم فى الإسلام وفضل الوالدين.

تضمن الحفل فقرات غنائية شعرية لفرقة كورال الأطفال، ثم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة حيث منح شهادات تقدير ومبالغ مالية بقيمة 9 آلاف جنيه بواقع 1500 جنيه لكل من "زينبموسى عبد الله عطا الأم المثالية الأولى من قرية صفط الحنا مركز أبوحماد، وفوزية محمد السيد قنديل من قرية الطيبة مركز الزقازيق، وسميرة محمود محمد رمضان مركز مشتول السوق، ونوال محمد صالح من مدينة القرين، ووداد أحمد محمد سرور من مركز بلبيس والأم البديلة فوقية محمد عبدالسلام من مركز منيا القمح"، تقديراً لهن ولقصة كفاحهن ونجاحهن واستكمال تربية وتعليم أبنائهن رغم معانتهم وظروفهم الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

ومن جانبه أكد على عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية أهمية تكريم الأم والتى تمثل نبع الحنان فهى الدرع الواقى لحماية أبنائها وتعمل على تنشئتهم تنشئة صالحة وتقدم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه مشيراً إلى أن هذا التكريم الذى نقدمه لها الليلة يوصف بأنه أقل شىء ممكن أن تقدمه وزارة التضامن الإجتماعى للأم إيماناً بدور المرأة والأم وتسعى وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للأم والمرأة فى أشكال عدة تتمثل فى عمل أنشطة اجتماعية وإكتساب المهارات المختلفة للمرأة وتقديم مساعدات ضمانية للمرأة المعيلة بالإضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الإجتماعى فى حالات المرض والأزمات وكذا برنامج "تكافل وكرامة" الذى تقدمه الوزارة لنعمل فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم.

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