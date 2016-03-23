طارق مصطفى لـ في الجول: استبعاد ثنائي الزمالك من المنتخب صائب.. وباسم يعلم سبب انخفاض مستواه

قال طارق مصطفى المدرب العام للزمالك السابق إن استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" وباسم مرسي ثنائي الفريق الأبيض من قائمة منتخب مصر لمواجهتي نيجيريا قرارا صائبا.

واستبعد كوبر الثنائي من قائمة مباراتي نيجيريا في الجولتين الرابعة والخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي 25 و29 مارس الجاري.

وأضاف مصطفى لـFilGoal.com يوم الأربعاء "مواجهة نيجيريا صعبة بسبب قوته البدنية التي قد تمنحهم الغلبة في الالتحامات".

وتابع "أعتقد أن أحمد الشناوي حارس المرمى وخط الظهر إن كانوا موفقين سنفوز.. بجانب تألق محمد صلاح ومحمد النني مع أنديتهما سيعطي ثقة للجميع تفيد المنتخب".

وأشار إلى أن عدم انسجام لاعبي المنتخب مع بعضهم البعض لن يؤثر لأن نيجيريا لديها نفس الأمر أيضا.

واستطرد قائلا: "غياب باسم مرسي وكهربا مؤقت، وباسم الوحيد الذي يعرف سبب انخفاض مستواه، وأرى أن قرار كوبر باستبعادهما صائبا".

وأتم "كوكا هو الأجدر بقيادة هجوم مصر أمام نيجيريا".