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هيثم فاروق لـ في الجول: سيتكرر سيناريو غانا في هذه الحالة

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هيثم فاروق لـ في الجول: سيتكرر سيناريو غانا في هذه الحالة هيثم فاروق لـ في الجول: سيتكرر سيناريو غانا في هذه الحالة

يرى هيثم فاروق لاعب فينورد السابق ومحلل قنوات بي ان سبورتس أن مباراة نيجيريا لن تكون سهلة مشيرا إلى إن سيناريو مباراة غانا قد يتكرر.

ويلتقى المصري ضد النسور الخضراء يوم الجمعة المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الجابون 2017.

وقال مدافع المنتخب المصري السابق لـFilGoal.com "مباراة نيجيريا لن تكون سهلة بكل المقاييس عكس نبرة التفاؤل التي تسود الإعلام الرياضي المصري".

"في حالة فتح مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر الملعب ولعب مباراة مفتوحة مثلما فعل مدرب المنتخب الأسبق بوب برادلي في مباراة غانا سوف تكون العواقب وخيمة".

"يجب إغلاق الأطراف وتأمين الدفاع بشكل جيد لأن الفريق النيجيري هو الأقوى وهو الأسرع وهو الذي يلعب على ملعبه لذلك يجب اللعب بثلاثي يميل إلى الدفاع في وسط الملعب لاستخلاص الكرة من الجانب النيجيري".

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