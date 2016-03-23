التعليم: طبقنا التجربة التعليمية اليابانية فى مدرستين بالقاهرة

قال بشير حسن المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، إنه تم تطبيق التجربة التعليمية اليابانية فى مدرستين بالقاهرة، مؤكدًا أن المدارس الخاصة تهتم باللغات الأجنبية، فينتج من ذلك أن الطلاب ضعفاء إملائيًا، مضيفًا أن الدولة ضاعفت ميزانية هيئة الأبنية التعليمية.

وأضاف بشير حسن، فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقليل الكثافة فى الفصول الدراسية على مستوى المدارس، مؤكدًا أنه لابد من تأكد الدكتور طارق حجى من المعلومات التى نشرها حتى يتأكد من حذف اسمه من كتاب الوزارة، لافتًا إلى أنه لا يعلم إذا كان اسم الناشطة أسماء محفوظ فى المناهج الدراسية أم لا.

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