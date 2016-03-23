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خالد صلاح يشيد بالتغيير الحكومى.. ويؤكد: يحمل مؤشرات إيجابية

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خالد صلاح يشيد بالتغيير الحكومى.. ويؤكد: يحمل مؤشرات إيجابية خالد صلاح يشيد بالتغيير الحكومى.. ويؤكد: يحمل مؤشرات إيجابية
أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" بالتعديل الوزارى الذى أجرته حكومة الدكتور شريف إسماعيل صباح اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن التغيير الجديد يحمل مؤشرات إيجابية.

وقال خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية "النهار"، إن تغيير الأشخاص لا يؤدى لنتيجة إلا بسياسيات مضبوطة وماكينة عمل وشجاعة كاملة، متسائلاً "هل تظل سياسات ومنطق كما هو؟.. تغيير أفراد بلا سياسات أو رؤية ليس له قيمة".

كما أشاد الكاتب الصحفى، بتعيين عمرو الجارحى وزيراً للمالية، موضحاً أنه من نفس مدرسة يوسف بطرس غالى الذى كان يحمل نظرة صائبة سواء اختلفنا أو اتفقنا معه، مضيفاً:"التغيير له معنى وله دلالة، خاصة فيما يتعلق بنواب المالية وداليا خورشيد، وللمرة الأولى أرى رؤية فى التغيير الحكومى".


>التعديل الوزارى يطيح بأهم وزراء المجموعة الاقتصادية ويستحدث وزارة جديدة لقطاع الأعمال.. الفشل فى تسويق مؤتمر شرم الشيخ وارتباك قانون الاستثمار وتأخير تنفيذ نظام الشباك الواحد أهم الأسباب

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