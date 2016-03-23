السوشيال ميديا مش رحرحة.. 7 طرق لاستخدام وسائل التواصل فى التخلص من السمنة

إذا كنت مصابا بالسمنة وفرط الوزن، وجربت أنظمة غذائية عديدة ومارست أنشطة بدنية متنوعة للتخلص منها دون أن تحقق النتيجة التى تتمناها، فعليم باتباع بعض النصائح غير التقليدية لكسر روتين الرجيم وتعزيز فرص تحقيق حلم الرشاقة.

وفى السياق كشف تقرير نشره مؤخراً الموقع الأمريكى "موجز القراء" أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام" لها دور مساعد وقوى فى التخلص من الوزن الزائد من خلال الوسائل التالية:

1.قم بإنشاء مجموعة الدعم والتحفيز الخاصة بك على فيس بوك بغرض التخلص من الوزن الزائد، ويفضل أن يكون جميع أعضائها من المصابين بالسمنة، وكشفت الأبحاث أن الجروبات من هذا النوع تساهم فى التخلص من الوزن الزائد بفاعلية كبيرة.

2.اشترك فى صفحات فيس بوك وإنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعى التى تنشر صور وجبات غذائية صحية، وذلك كى تحفزك لتناولها، وكى تأكل أطعمة لذيذة تتمتع بقيمة غذائية عالية، وفى نفس الوقت لا تحتوى على قدر عال من السعرات الحرارية.

3. الغ الاشتراك من جميع صفحات إنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة التى تنشر صور وجبات غير صحية، حيث كشفت الدراسة التى نشرت بمجلة "Brain and Cognition" أن هذه الصور لها تأثير سلبى على الحمية الغذائية للإنسان وتعرضه للإصابة بالسمنة وإتباع عادات غير صحية.

4.بعد أن تقطع شوطا جيدا فى مسيرة التخلص من السمنة ابدأ فى نشر صورك الجديدة على فيس بوك حتى ينبهر زملاؤك، وكى تستمع إلى تشجيع أصدقائك وتهانيهم على وزنك وشكلك الجديد، واستمر فى نشر صورك حتى تحقق الوزن الذى ترغب فيه، وكشفت دراسة لجامعة كورنيل الأمريكية أن نشر هذا النوع من الصور يعزز تقدير الشخص لذاته ويحفزه لتحقيق النجاح الذى يأمله.

5.استخدام موقع التغريد "تويتر" كوسيلة سريعة ومختصرة لتسجيل كل جديد طوال رحلة مكافحة السمنة، خاصة فيما يتعلق بالوزن الذى وصلت له والحالة النفسية الخاصة بك.

6.من المحتمل أن تواجهك بعض الصعوبات أثناء اتباع الحمية الغذائية المشددة، فقد تصاب أحيانا بفترات يأس أو إحباط أو تتعرض لمواقف صعبة تضطرك لتناول كميات كبيرة من الطعام وتتوقف عن اتباع الرجيم لفترات مؤقتة، قم بتدوين ذلك على صفحتك الشخصية على فيس بوك، واحتفظ به لنفسك أو انشره للعامة كى يستفيد منه الآخرون، والغرض الرئيسى من ذلك هو أن تكون على دراية بنقاط ضعفك والمواقف التى تجعلك تفرط فى الأكل كى تتجنبها فى المستقبل وتحقق الوزن الذى تحلم به.

7.قم بتصوير الوجبات الغذائية الصحية التى تتناولها، وقم بنشرها سواء على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بك أو على بعض التطبيقات المخصصة لذلك، وسيقوم أشخاص آخرون من متبعى أنظمة الرجيم بالتعليق على هذه الصور، وسيقدمون لك الدعم والتحفيز أو يقترحون عليك إجراء تعديل أو إضافة ما، وهو ما سيشجعك على الاستمرار فى استكمال الرجيم حتى تحقق حلم الرشاقة وتتخلص من كابوس الوزن المفرط الذى يؤرق حياتك.

مؤتمر السمنة العالمى:فقدان جرام دهون من البنكرياس يعالج مرض السكر نهائيا

>

عزيزى المراهق.. استخدام الفيس بوك أكثر من 3 ساعات يعرضك للاكتئاب

>