صور.. حريق هائل بأتوبيس نقل عام أمام محطة قطارات سيدي جابر بالإسكندرية

مراسل «ONA»:

نشب حريق هائل، منذ قليل، بأحد أتوبيسات هيئة النقل العام بمنطقة محطة قطارات سيدى جابر، شرق الإسكندرية، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأسفر الحادث، عن تفحم الأتوبيس بشكل كامل، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية الحريق لعدم امتداده إلى أي عقارات أو محلات أخرى بالمنطقة.

تلقى العميد شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أتوبيس بمنطقة سيدي جابر شرق المدينة.

وانتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من إخماد الحريق، تمهديًا للتعرف على أسبابه.