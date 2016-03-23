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ضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 18 توك توك مخالفا لقرار منع سيره أعلى محاور الجيزة

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ضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 18 توك توك مخالفا لقرار منع سيره أعلى محاور الجيزة ضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 18 توك توك مخالفا لقرار منع سيره أعلى محاور الجيزة
كثفت اليوم الأربعاء الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4509 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 33 مخالفات تجاوز سرعات و1650 مخالفة نموذج و125.

كما تم رصد 31 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وحجز 18 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور و9 مخالفات صلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.


>بالصور.. ضبط 17 توك توك بشارع شبرا الرئيسى فى حملة مكبرة بحى روض الفرج
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