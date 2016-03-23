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القبض على صاحب مخبز لبيعه 39 طن دقيق بالسوق السوداء فى الجمالية

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القبض على صاحب مخبز لبيعه 39 طن دقيق بالسوق السوداء فى الجمالية القبض على صاحب مخبز لبيعه 39 طن دقيق بالسوق السوداء فى الجمالية
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 39 طن دقيق وبيعها بالسوق السوداء بالجمالية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخبز بلدى باختراق منظومة الخبز عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية من خلال الفلاشة الذكية واستخراج الدقيق البلدى وبيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.

وداهمت قوة من ضباط مباحث التموين المخبز وضبطت صاحبه وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وبفحص السجلات تبين استيلاؤه على 39 طن دقيق مدعم قام ببيعهم فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.


>ضبط أصحاب 14 مخبزا لتصرفهم فى دقيق بقيمة 105 آلاف جنيه بالبحيرة
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مصر 365

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