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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى داخل نفق الأزهر

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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى داخل نفق الأزهر إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى داخل نفق الأزهر
أصيب شخصان نتيجة لحادث تصادم سيارتين ملاكى داخل نفق الأزهر بوسط القاهرة، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من ميدان الأوبرا وفى طريقه إلى شارع صلاح سالم، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتمت إزالة حطام الحادث عن طريق أوناش المرور وسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة مرور القاهرة بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق الأزهر، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.


>توقف حركة المرور أعلى دائرى المريوطية بسبب حادث تصادم
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