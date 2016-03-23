تأجيل دعويين قضائيتين للطعن فى 3 داوئر انتخابية بكفر الشيخ لـ12 و16 أبريل

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد إبراهيم النجار، تأجيل الدعوى المقدمة من عادل الشرقاوى، المحامى بالنقض والإدارية العليا بخصوص دائرتى مركزى الرياض وكفر الشيخ، وكيلاً عن الدكتور أحمد عبد الجواد عبده وحسام جاد لجلسة 12 إبريل المقبل لحين إخطار ممثل الحكومة والنواب المطعون فى حقهم.

كما قررت محكمة النقض تأجيل الدعوى المقامة من الشرقاوى الخاصة دائرة "دسوق- قلين" وكيلاً عن كل من عبد الغفار غراب وعز الرجال أبو عمر وسامى عنتر وخليفة حامد وسامى القرضاوى، لجلسة 16 أبريل القادم لحين إخطار ممثل الحكومة والنواب المطعون فى حقهم.

قال عادل الشرقاوى المحامى بالنقض، إنه طالب فى دعواه بإعادة فرز اللجان الفرعية ومطابقتها بما تم إعلانه من قبل اللجنة العامة للانتخابات بكفر الشيخ.

وأضاف أنه كان قد تقدم بالطعون نيابة عن كل من الدكتور أحمد عبد الجواد عبده وحسام جاد وقررت المحكمه تأجيل الدعوى لجلسة 12 إبريل لحين إخطار ممثل الحكومة والنواب المطعون فى حقهم وتأجيل الدعوى القضائية الخاصة بدائرة قلين ودسوق لجلسة 16 أبريل المقبل .

تأجيل الطعون على بطلان انتخابات القضاة لجلسة لـ 12 ابريل