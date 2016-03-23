أحلام ترد وتبرر وتوضح... ولماذا تأخر الرد أسبوعاً كاملا؟؟

بعد مرور اسبوع على ايقاف برنامجها "ذا كوين"، صدر عن المكتب الإعلامي للفنانة أحلام، بياناً توضيحياً، يشرح موقف أحلام من إيقاف البرنامج، وردود الفعل السلبية عليه، وموقفها من الإنتقادات اللاذعة التي طالتها عبر مختلف وسائل الأتصال الإجتماعي.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تأخر رد أحلام حتى اليوم، وعلى ماذا كانت تراهن طوال الفترة الماضية، وهل هي وصلت الى حائط مسدود في إمكانية أن يرى برنامجها "ذا كوين" النور مجدداً، خصوصاً وأنها كانت قد وعدت بردّ على بعض المنتقدين- لم يفهم ماذا كانت تقصد به- يوم أمس الثلاثاء؟ فهل وجدت أحلام أنها مجبرة على إصدار البيان اليوم، خصوصاً وأنه جاء بعد الكشف على أن الشيخة هند آل مكتوم زوجة حاكم دبي، هي التي أوصت بإيقاف البرنامج، بعد نشر تسجيل بصوتها ينتقد البرنامج، ويؤكد معرضتها التامة، لأحلام وتصرفاتها وبرنامجها؟

ولقد جاء في البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي للفنانة أحلام:

يعرب المكتب الإعلامي للفنانة الإماراتية أحلام علي الشامسي عن بالغ أسفه لردود الأفعال السلبيه المصاحبه لعرض برنامج "ذا كوين" على شاشة قناة دبي الفضائية".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب حرصه على إجلاء الحقيقية، وإيضاح بعض الأمور، لرفع ما جرى من سوء فهم. مع التأكيد بأن الفنانة أحلام تحترم جميع الآراء وتتقبل اي نقد بناء بكل رحابة صدر ، حيث إن الهدف من المشاركة في برنامج "ذا كوين" هو تجسيد دور تمثيلي يحاكي البرامج الغربية الفنية ، وليس انعكاس فعلي لشخصية أحلام الحقيقية" .

وتابع البيان الصادر عن مكتب أحلام: "يذكر أن برنامج "ذا كوين" عُرض على أحلام لتجسيد شخصيته لما تمثله من ثقل فني وجماهيري في الساحة العربية ، ولم يكن من بنات أفكارها .. خاصه وان العرض تقدمت به قناة اماراتية هي تلفزيون دبي ومن إنتاج التلفزيون نفسه وعليه قبلت العرض دون تردد ..".

وأوضح البيان "أن أكثر ما يؤلم أحلام في حملات السوشل ميديا التي تلت عرض الحلقه الأولى التشكيك في وطنيتها، بشكل مخجل وغريب ومريب من بعض الإعلاميين للأسف، وان اخطأت أحلام في عرض أي برنامج أو عمل فني بسبب سوء تقدير أو سوء تنفيذ لا يجعل من ذلك سبباً للتشكيك في وطنيتها وحبها وولاءها لبلدها الإمارت وحكامها، ولأجل تراب الإمارات الغاليه تبذل الغالي والنفيس وترخص الأعمار أمام الوطن الذي أعطى أحلام الكثير ..".

وختم البيان "يُسجل المكتب اعتذار الفنانة أحلام لوطنها ولجماهيرها في الوطن العربي عن أي إلتباس أو سوء فهم حصل جراء ماحدث بعد عرض البرنامج ، وتؤكد بأنها لولاهم لما وصلت إليه اليوم وتعدهم ان تكون دائماً عند حسن ظن بلدها ومحبيها .. وإذا كان إيقاف برنامج ذا كوين في صالح المشاهدين والمتابعين، فهو في صالح أحلام بشكل اكبر ، ولايمكن لها أن تغرد خارج السرب، وتؤيد بشده إيقافه أن لم يقبله المتابعين. ويضع المكتب الإعلامي هذا التوضيح من أجل إضاءة مساحة مظلمة عن هذا الموضوع والذي دار حوله نقاش تفاعلي بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

تلفزيون دبي يوقف برنامج ذا كوين لـ أحلام احتراماً لمشاعر المشاهدين