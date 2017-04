كايلي جينر تناقض نفسها بين الإعتراف بحقن شفتيها وعدمه

تقاسمت كايلي جينر Kylie jenner المزيد من الأسرار حول شفتيها الشهيرتين حيث سئمت من تشكيك المتسائلين في حال كانتا طبيعيتين أو اخضعتهما لحقن الفيلر.



في العام الماضي، اعترفت النجمة البالغة من العمر 18 عاما في إحدى حلقات برنامج Keeping Up With the Kardashians أنّها تستعين بين الحين والآخر بحقن حشو الشفّة الموقت، ولكن اليوم عادت وناقضت كلامها بعدما صرّحت أنها تستعين بحيلة تقنية تجعل شفتيها تبدوان أغلظ في الصور، والسر كله يكمن في الزاوية التي يتم منها التقاط الصورة.



قالت جينر Jenner ان الجميع يعتقد أنها تقوم بحقن شفتيها، ولكنهما عادت واكدت انهما على طبيعتهما. بعدها لجأت النجمة الى سناب شات ونشرت عدداً من الصور شرحت فيها كيفية اتخاذها للزوايا لإظهار ملامح وجهها ومن ثم ابراز شفتيها بطريقة تبدوان فيها ممتلئتين أكثر.



في سبتمبر/ أيلول الماضي، صرّحت الأخت الصغرى في عائلة كارداشيان Kardashian و جينر Jenner إلى صحيفة نيويورك تايمز عن أسرار جمالها حيث اعترفت أنها لا تزال تخضع لحقن الجوفيديرم لشفتيها. وأضافت أنها تزور الدكتور Ourian في بيفرلي هيلز، وانه الأفضل في هذه الأمور.



اعترافات واقوال متناقضة للوجه الإعلاني الجديد لعلامة بوما التجارية لكن ماهو واضح في حال مقارنة صورها بين اليوم والأمس انها تغير واضح حصل في ملامج كيلي خصوصا في شفتيها.

كيلي جينر تتلقى هدية بـ320 ألف دولار من حبيبها في عيدها الـ18