مباحث المطار تلقى القبض على 19 هاربًا من تنفيذ 29 حكمًا قضائيًا

ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، القبض على 19 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 29 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية استغرقت 6 ساعات فقط. وأشرف على تنفيذ الحملة اللواء فهمى مجاهد مساعد الوزير لأمن المطار لضبط الإيقاع الأمنى بالمطار، حيث قاد اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار حملة أمنية على جميع مداخل ومخارج المطار والطرق المؤدية إليه وداخل صالات السفر والوصول. وأسفرت الحملة التى شاركت بها جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة لأمن الميناء، حيث قاد العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، مجموعة من ضباط قسم البحث الجنائى، وتم إلقاء القبض على 19 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية منها 5 قضايا جنايات. وفى السياق ذاته، ضبطت سلطات البحث بالمطار راكبا قادما من فرنسا وبحوزته 19 شريط مخدر وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك. وتم ترحيل المطلوبين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لترحيلهم إلى الاقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقهم، ومعارضة الغيابية منها واستئناف الأحكام الابتدائية