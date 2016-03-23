أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول – محمد صبري يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' ثلاثي زمالكاوي واختفاء القدم اليسرى '

Google+ Print
لعبة في الجول – محمد صبري يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' ثلاثي زمالكاوي واختفاء القدم اليسرى ' لعبة في الجول – محمد صبري يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' ثلاثي زمالكاوي واختفاء القدم اليسرى '

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في .

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من محمد صبري 5 أسماء فقط بالترتيب.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

وخلت الأسماء الخمسة من لاعب يجيد بالقدم اليسرى على الرغم من أن صبري لاعب أعسر وتميز بمهارته وقوة تصويباته.

كما اختار ثلاثي من أبناء الزمالك بجانب حسام حسن الذي بدأ حياته في الأهلي ثم انتقل للقلعة البيضاء.

والتالي اختيارات محمد صبري بالترتيب:

1) حسن شحاتة "التكامل"

2) فاروق جعفر "ملك النص"

3) حازم إمام "أحرف لاعب كرة قدم رأته عيني.. هو لاعب من طراز خاص يجيد المراوغة بشكل شيك لا تستطيع أن توقفه".

4) حسام حسن "هداف الجيل"

5) علي أبو جريشة "المهارة والرشاقة في كل شيء، بالرأس وقدميه فهو لاعب متميز للغاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب