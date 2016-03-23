لعبة في الجول – محمد صبري يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' ثلاثي زمالكاوي واختفاء القدم اليسرى '

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في مصر.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من محمد صبري 5 أسماء فقط بالترتيب.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

وخلت الأسماء الخمسة من لاعب يجيد بالقدم اليسرى على الرغم من أن صبري لاعب أعسر وتميز بمهارته وقوة تصويباته.

كما اختار ثلاثي من أبناء الزمالك بجانب حسام حسن الذي بدأ حياته في الأهلي ثم انتقل للقلعة البيضاء.

والتالي اختيارات محمد صبري بالترتيب:

1) حسن شحاتة "التكامل"

2) فاروق جعفر "ملك النص"

3) حازم إمام "أحرف لاعب كرة قدم رأته عيني.. هو لاعب من طراز خاص يجيد المراوغة بشكل شيك لا تستطيع أن توقفه".

4) حسام حسن "هداف الجيل"

5) علي أبو جريشة "المهارة والرشاقة في كل شيء، بالرأس وقدميه فهو لاعب متميز للغاية".