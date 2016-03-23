صور.. منال سلامة تشارك في أعمال بناء مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر

زارت الفنانة منال سلامة، الأربعاء، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة الأقصر على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، للمشاركة في جهود أعمال بناء وتشييد المستشفى الجديد.

ونشرت سلامة، عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، صورا تجمعها بالإعلامية الجزائرية “رابحة”، وهما تشاركنا في أعمال بناء المستشفى الجديد، وتركيب بعض المنافذ ودهن بعض الأسطح.

وقالت : “أثناء مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، زرت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان أنا وصديقتي الإعلامية الجزائرية رابحة.. مجهود جبار، والخير مالي المكان كل ده بالتبرعات وعشان يستمر محتاج تبرعات باستمرار.. لسه في أمل”.