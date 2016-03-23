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فيديو.. نوال السعداوي: «أنا مسلمة بالصدفة..والإيمان بالوراثة باطل»

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فيديو.. نوال السعداوي: «أنا مسلمة بالصدفة..والإيمان بالوراثة باطل» فيديو.. نوال السعداوي: «أنا مسلمة بالصدفة..والإيمان بالوراثة باطل»

نوال السعداوي

قالت الكاتبة نوال السعداوي، إنا توقفت عن إجراء لقاءات تليفزيونية خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء حالة الإعلام في .

وأضافت السعداوي، خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج “السادة المحترمون”، المذاع على قناة “ontv لايف”: “واحد ماركسي سألنى خلال حوار سابق قالى إنتى مسلمة ولا إيه.. فقولتله أي إسلام .. بتاع ولا مصر، فكل دولة ليها الإسلام بتاعها.. وأن كل نظام سياسي يفسر الإسلام على هواه ولصالحه”.

وأوضحت أن الإيمان بالفطرة والوراثة باطل، سواء كان إيمان بالإسلام أو المسيحية، مستطردة: “إحنا ورثنا الأديان عن أهالينا، وأنا بقيت مسلمة بالصدفة لأن أبويا كان مسلم”.

وأوضحت أن السؤال عن الديانة أصبح شائعًا في الدولة كلها، وأن سببه هو الخوف من الآخرة، مضيفة: “المدرسين خوفونى وأنا صغيرة بالنار في الآخرة.. ولما قولت لأمى قالتلى مفيش نار في الآخرة دي رمز بس”.

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