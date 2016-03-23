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منسق "بلاها لحمة" ببنى سويف: عودة مقاطعة اللحوم بسبب زيادة الأسعار

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أكد أحمد حامد منسق حملة بلاها لحمة ببنى سويف وعضو اتحاد شباب الفشن جنوب المحافظة، عودة تدشين وإطلاق الحملة وكذلك مبادرة مقاطعة اللحوم وذلك بالتنسيق مع أعضاء الاتحاد عودة الجزارين لرفع اللحوم وبيعها بأكثر من 75 جنيهًا والمتاجرة بأقوات المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأضاف منسق الحملة بالمحافظة أنه أتفق مع محمد جاد منسق عام حملة "بلاها لحمة "على مستوى ، على إطلاق الحملة مرة أخرى لتوعية المواطنين بكل المحافظات وحثهم على مقاطعة محلات الجزارة ودعوتهم إلى اللجوء إلى تناول البدائل مثل الأسماك وغيرها، حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها".

وأوضح "حامد" أنه أرسل عددا من البرقيات إلى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والعميد محمد إبراهيم القزاز المستشار العسكرى للمحافظة، للمطالبة بإعادة فتح منافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، فى الفشن وتعميمها على مستوى المحافظة لسد احتياج المواطنين، داعيًا جميع مواطنى المراكز الإدارية السبع بالمحافظة إلى المشاركة فى الحملة الشعبية لمواجهة غلاء الأسعار.

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برقية منسق الحملة وعضو الإتحاد إلى المحافظ

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برقية منسق الحملة وعضو الاتحاد إلى المستشار العسكرى

اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية استجابة لمبادرة السيسي
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لو أنت مريض كلى.. مبادرة قاطع اللحمة هتفيدك استبدلها بالعدس والحمص
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مصر 365

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