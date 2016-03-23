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وصول بعثة منتخب مصر إلى نيجيريا

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وصول بعثة منتخب مصر إلى نيجيريا وصول بعثة منتخب مصر إلى نيجيريا

جانب من مباراة وتنزانيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر إلى نيجيريا لمواجهة منتخبها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون. اختار الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة 25 لاعباً وهم أحمد الشناوى وعلى جبر وحمادة طلبة وأحمد دويدار وعمر جابر وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفنى ومؤمن زكريا ( الذى انضم بعد استبعاد مصطفى فتحى بداعى الإصابة بالتهابات فى الحوض) وحسام غالى وأحمد حجازى ورامى ربيعة ورمضان صبحى وصبرى رحيل وعبد الله السعيد وعمرو جمال من الأهلى وعصام الحضرى ومحمد الشناوى حارس مرمى وإبراهيم صلاح ومروان محسن، ومحمد صلاح لاعب روما الإيطالى، ومحمد الننى المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكى، وعمرو وردة لاعب بانيتوليكوس اليونانى.

 

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