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نائب «التي شيرت»: «البرلمان الحالي مليان تحرش»

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نائب «التي شيرت»: «البرلمان الحالي مليان تحرش» نائب «التي شيرت»: «البرلمان الحالي مليان تحرش»

النائب أحمد الطنطاوي

مراسل «ONA»:

انتقد النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، والشهير بنائب “التي شيرت”، الأربعاء، ائتلاف “دعم ”، مشيرا إلى أنه ائتلاف أغلبية مزعومة وأكثرية عددية وليس أغلبية سياسية.

وقال طنطاوي، خلال كلمته مساء اليوم بندوة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة الدور التشريعى للبرلمان خلال الفترة المقبلة فى ضوء مواد الدستور، إن البرلمان الحالي به تحرش سياسي، على حد قوله.

وأضاف النائب البرلماني الشهير بنائب “التي شيرت”: “التحرش مش موجود فى الشارع بس.. لأ ده موجود داخل مجلس النواب كمان.. وقيل لى بعد إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة الدور عليك”.

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أونا

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