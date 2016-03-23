"الأرصاد" يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب نشاط الرياح المثير للغبار

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثير للغبار.

وأشار المركز في بيان اليوم إلى استمرار نشاط الرياح التي تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا .

ونصح المركز بعدم ارتياد البحر نتيجة الاضطراب الشديد في الخليج العربي وارتفاع الموج بصورة كبيرة .. مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية للنشرات الجوية عبر الموقع أو الرقم المجاني أو الاتصال بالمركز للاستعلام على مدار الساعة.