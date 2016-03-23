الكسبان_عالأرض - كفاح رائع.. ' ميت عساس ' يمثل مصر في النهائيات العالمية

أخيرًا تم الإعلان عن الفريق الفائز من مصر، والذي سيصعد لتمثيل البلاد في نهائيات بطولة خماسيات نيمار التي تقام في البرازيل في شهر يوليو المقبل، ولقاء نجم برشلونة.

تمكن فرق "ميت عساس" من محافظة الغربية من الفوز بالمركز الأول بعد تغلبه في المبارة النهائية على فريق "تشيلسي" من محافظة الإسماعيلية بثلاثية نظيفة.

مشوار طويل من الكفاح والجهد استطاع بعده 16 فريقا من جميع أنحاء الجمهورية الوصولً للمراحل النهائية من التصفيات المحلية، حيث بدأت المباريات يوم 1 فبراير واستمرت حتى يوم 11 مارس، وشهدت مشاركة أكثر من 3700 لاعب يمثلون 480 فريق.

أقيمت المباريات التي ينظمها ريد بُل مصر على ملاعب مختلفة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية.

وبداية من دور الـ 16 وحتى النهائي أقيمت المباريات على ملعب النيل أو Nile Court بالجيزة في أجواء احتفالية، بمشاركة الرعاة الإعلاميين قناة صدى البلد وموقع FilGoal.com.

وبعد الفوز أصبح من المؤكد أن يسافر أعضاء فريق "ميت عساس" في يوليو المقبل إلى مدينة ساوباولو مسقط رأس اللاعب نيمار جونيور، والمنافسة على اللقب العالمي لخماسيات نيمار مع الفرق المتأهلة من أكثر من 35 دولة من القارات الست.

في الليلة الختامية للتصفيات بدت الأجواء حماسية ومليئة بالتحدي، فالفرق الـ16 المتبقية قوية للغاية، معظم لاعبيها يمارسون كرة القدم بشكل احترافي، أعمارهم صغيرة وحماسهم كبير.

أسماء الفرق تدل على المناطق والأحياء التي جاءوا منها، ومع أول صافرة حكم ظهرت مواهب خطيرة للاعبين، أبرزها مهارات المحاورة و"الترقيص" والتمرير السريع والتسديد المتقن على المرمى الصغير، وبين المباريات يشحن اللاعبين طاقاتهم بكانز ريد بٌل الموجودة في كل مكان.

حضر المباريات الكابتن نادر شوقي وكيل الاعبين الشهير، ولفت نظره عدد من اللاعبين من أصحاب الأداء المتميز، ويبدو أنهم تحت منظار شوقي من الآن، وسوف يتابعهم في المرحلة المقبلة قبل أن يقدم لهم فرص احتراف حقيقية في مصر وخارجها.

لم تكن هناك مفاجآت كبيرة حتى وصلنا للدور قبل النهائي، إذ واجه فريق ميت عساس (بطل تصفيات جامعة المنصورة) فريق الكتيبة (بطل تصفيات التجمع الخامس) وفي المبارة الأخرى واجه فريق تشيلسي (بطل تصفيات الإسماعيلية) فريق العجوزة (بطل تصفيات مدينة 6 أكتوبر).

الفريقان الأفضل في النتائج والمهارات منذ بداية البطولة وصلا للنهائي. وعندما فاز فريق تشيلسي بالمبارة بهدف وحيد وصعد للمباراة النهائية، بات مرشحًا بقوة لحسم البطولة.

أول مفاجأة كانت فوز فريق ميت عساس على الكتيبة بنتيجة 1 – صفر، ليصعد بعدها لمواجهة تشيلسي الإسمعلاوي.

وكانت المفاجأة الكبرى بحسم بطل المنصورة اللقاء مبكرًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وطبعًا حسب قوانين اللعبة مع كل هدف يستقبله مرمى الفريق يخرج منه لاعب من الخمسة الموجودين بالملعب، لتنتهي المباراة بأداء استعراضي من أبناء قرية ميت عساس الموهوبين، بعد ان أصبحوا 5 لاعبين في مواجهة اثنين فقط.

وتنطلق صافرة النهاية ومعها ينطلق لاعبو ميت عساس في فرحة غامرة ويطوفون كل أنحاء الملعب، فالحلم أصبح حقيقة والآن هي مسألة وقت قبل أن يسافروا إلى البرازيل معقل كرة القدم الجميلة، ويلتقون نيمار جونيور ملك الخماسيات والمهارات الفذة.

صعدت الفرق الثلاثة الأولى (ميت عساس وتشيلسي والعجوزة الذي حسم المركز الثالث) إلى المنصة التي أقيمت في منتصف الملعب، وسط حضور جماهيري وروح رياضية متميزة من جميع لاعبي الفرق الأخرى، واستلم اللاعبين الميداليات والهدايا التذكارية وتذكرة الطيران العملاقة لرحلة البرازيل.

تنطلق الألعاب النارية ويعلن المذيع الداخلي استلام فريق ميت عساس الجوائز المركز الأول، ويهتف لاعبو الفريق السبعة هتاف واحد..هنسافر..هنسافر! ويبقى أمامهم الحلم الأكبر، وهو رفع اسم مصر في المنافسات العالمية للبطولة التي ستكون صعبة جدًا، وتحقيق لقب خماسيات نيمار في نسخته الأولى.