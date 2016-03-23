إسلام جمال لـ في الجول: أزمتي مع الإسماعيلي انتهت.. وسأعود للمران

أعلن إسلام جمال لاعب الإسماعيلي المعار إليه من الزمالك نهاية أزمته مع الدراويش وعودته للمران مرة أخرى.

وكان إسلام جمال وأحمد سمير قد انقطعا عن مران الدراويش لعدة أيام بداعي عدم حصولهما على مستحقاتهما المتأخرة.

وأكد إسلام جمال في وقت سابق لـFilGoal.com أن ما تردد عن سبب انقطاعه عن المران لعدم رغبته في ملاقاة الزمالك ليس صحيحا على الإطلاق. (طالع التفاصيل)

وتحدث إسلام جمال لـFilGoal.com قائلا:"محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي حدثني هاتفيا ومع أحمد سمير ووعدنا بحل كل مشاكلنا".

وأتم"سنعود لمران الإسماعيلي يوم السبت المقبل للتدرب مع الفريق مرة أخرى".