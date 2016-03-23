خبر في الجول - الأهلي يحدد لأندرلخت موعدا نهائيا لمعرفة قراره بشأن تريزيجيه لسببين

أرسل الأهلي خطابا إلى أندرلخت يطالبه فيه بتحديد موقفه النهائي من ضم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل نهائي من عدمه.

وكان أندرلخت قد أكد في وقت سابق نيته ضم تريزيجيه بشكل نهائي عقب انتقاله إليه في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة عام. (طالع التفاصيل)

فيما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في وقت سابق أن ناديه لم يتسلم أي خطاب من نظيره البلجيكي بشأن ضم تريزيجيه. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أرسل خطابا لأندرلخت حدد فيه يوم الـ14 من شهر أبريل المقبل موعدا لمعرفة قرار الفريق البلجيكي النهائي بشأن ضم تريزيجيه من عدمه.

وذلك على الرغم من أن أندرلخت يمكنه التفكير في مصير تريزيجيه حتى نهاية شهر مايو المقبل.

لكن الأهلي يرغب في معرفة قرار الفريق البلجيكي النهائي بشأن ضم تريزيجيه من عدمه حتى يقوم بوضع اسمه في قائمة الموسم الجديد إذا ما قرر أندرلخت عدم شراء اللاعب نهائيا.

وتحدث هيرمان فان هولسبيك المدير الرياضي لأندرلخت في وقت سابق قائلا:"نحن مقتنعون بتريزيجيه، هو فقط يحتاج لبعض الوقت، وسنقوم بضمه من الأهلي نهائيا مقابل 2.2 مليون يورو".

وتكلف الصفقة أندرلخت ثلاثة ملايين يورو شاملة الإعارة التي حصل بسببها الأهلي على 700 ألف يورو، وبالتالي ينتظر الفريق الأحمر الحصول على مليونين و200 ألف يورو.