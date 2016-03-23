التعليم تقرر إعادة اسم البرادعى لمنهج الصف الخامس الابتدائى العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعادة اسم الدكتور محمد البرادعى ضمن الحاصلين على جائزة نوبل، فى مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى، فى منهج العام الدراسى 2016/2017. وكان خبراء ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، شنوا حملة كبيرة على الوزارة عقب حذف اسم البرادعى من ضمن الحاصلين على جائزة نوبل. وقالت الوزارة، إنه تمت دراسة موضوع حذف اسم الدكتور محمد البرادعي، من كتاب القراءة للصف الخامس الابتدائى، وإنه تقرر إحالة الأمر للشئون القانونية للتحقيق مع اتخاذ الإجراءات لتدارك الخطأ فى منهج العام الدراسى 2016/2017 وقالت الوزارة، إنه تبين الآتى: – صورة الدكتور محمد البرادعى وحصوله على جائزة نوبل مع كل من حصلوا عليها من مصر موجودة فى أحد أنشطة كتابى اللغة العربية للصفين الثانى والخامس الابتدائى طبعة عام 2014/2015. – قامت اللجنة المعنية بمراجعة مناهج اللغة العربية للعام 2015/2016 بالانتهاء من المراجعة فى شهر مارس 2015 وتسليم الكتب للمطابع فى شهر أغسطس 2015 “فى عهد الحكومة السابقة”، وحذف صورة الدكتور محمد البرادعى، من النشاط الموجود فى كتاب اللغة العربية للصف الخامس مع الإبقاء عليه فى النشاط الموجود بكتاب الصف الثانى دون ذكر الأسباب، وبناء عليه اتخذنا قرار إحالة الأمر للتحقيق.