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وزارة التعليم: إحالة اللجنة المسئولة عن حذف "اسم البرداعى" إلى التحقيق

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وزارة التعليم: إحالة اللجنة المسئولة عن حذف "اسم البرداعى" إلى التحقيق وزارة التعليم: إحالة اللجنة المسئولة عن حذف "اسم البرداعى" إلى التحقيق
أكد بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير أحال اللجنة التى حذفت اسم وصورة الدكتور محمد البرادعى من منهج الصف الخامس الابتدائى إلى التحقيق، لافتًا إلى أن المسألة سيتم تصحيحها.

وأوضح متحدث وزارة التعليم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل على قناة الحياة، أن اللجنة أُحيلت للتحقيق حتى لا تتكرر المسألة مرة أخرى، معلنًا عن ظهور نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل.

وأفاد "بشير"، بأنه كل المناهج التعليمية خاضعة للتطوير بداية من العام المقبل، قائلاً: "120 أستاذًا جامعة يعكف على تطوير العلوم والرياضات، وهناك لجان شكلها الوزير لتطوير باقى المواد.. وشكل المناهج سيتغير".


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