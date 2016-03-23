انتبه.. الجرعات الزائدة من مكملات الحديد تتلف الحمض النووى خلال 10 دقائق

حذرت دراسة أمريكية حديثة من تناول المكملات الغذائية دون الحاجة، وقالت إن ذلك قد يتسبب فى تلف الحمض النووى الخاص بالإنسان فى غضون 10 دقائق.

وتوصل الباحثون - فى الدراسة التى أجرتها جامعة امبريال كوليدج، لندن - إلى الآثار سلبية تصيب الجسم نتيجة تناول كميات كبيرة من المكملات الغذائية التى تحتوى على الحديد.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرا مجلة "بلوس وان" أن فيتامين الحديد ضرورى وحيوى لنقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة فى جميع أنحاء الجسم، وانخفاض مستوياته يمكن أن يتسبب فى الإصابة بفقر الدم "الأنيميا".

وأكد الباحثون أن معظم الأمريكيين يحصلون على ما يكفى من الحديد فى وجباتهم اليومية، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، وأن العديد من الأمريكيين يتناولون مكملات الفيتامينات والمعادن التى تحوى عادة 18 مجم من الحديد، وهى الكمية اليومية الموصى بها للرجال والنساء فوق سن الـ50 عاما.

وتوصل الباحثون خلال الدراسة إلى أن الإفراط فى تناول مكملات الحديد عن الحد المسموح يضر الحمض النووى فى غضون 10 دقائق، ويستمر المفعول 6 ساعات.

وأكد مؤلف الدراسة الدكتور كلرى شوفلن، أن استهلاك جرعات عالية جدا من الحديد يمكن أن تضر الخلايا، وتجعلها أكثر حساسية للحديد، كما تزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية، ومرضى السكر، والسرطان، والأمراض العصبية.

وأوضح الباحثون أن السبب الرئيسى فى ارتباط الحديد بتصلب الشرايين هو أن الحديد يتسبب فى توليد كمية هائلة من الجذور الحرة، ما يؤدى إلى تلف الأوعية الدموية وأكسدة وارتفاع الكولسترول “LDL” المعروف باسم "الكوليسترول السيئ".

ونصح الباحثون المرضى بمواصلة تناول المكملات الغذائية الموصوفة من الأطباء، لافتين إلى أن كثيرا من الناس فى حاجة لكمية من الحديد، وأى شخص لديه أى مخاوف بشأن مكملات الحديد عليه التحدث مع الطبيب المختص.

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