تنوّع هائل من الماسكات في محلات سيفورا

علاجات مدلّلة

أوّل خطوة باتجاه الجمال؟ دلّلي بشرتك الضعيفة/المستهدفة/التي آذتها المستحضرات/ما زالت معرّضة جدًّا للعوامل الطبيعيّة. تقدّم لك مجموعة Made In Sephora علاجات جديدة على مستوى عالٍ من التخصّص، مأخوذة من الطقوس الكوريّة للعناية بالجمال. تشمل إسفنجة كونجاك لتنظيف وتنقية البشرة من دون التسبّب بتهيّجها و3 ماسكات على شكل قفّاز للعناية بيديك المنهكتين وماسكين للشفاه لتأمين حماية كاملة لشفتيك والمنطقة المحيطة بهما.

ماسكات لليدين

تمنحك علاجات اليدين Made In Sephora المستوحاة من طقوس الجمال الآسيويّة، حلًّا مناسبًا وفعّالًا يناسب كلّ الحاجات. وهي سهلة الاستعمال:

1. ارتدي القّفازين بعد غسل يديك وتنشيفهما.

2. انزعي الغشاء الورقي عن الشريط اللاصق ولفّيه حول المعصم ثمّ ألصقيه لتثبيت القفّاز.

3. ارتدي القفّازين لمدّة 15 دقيقة. بعد أن تنقعي يديك، احرصي على أن تمتصّ بشرتك كميّة الكريم الفائضة من خلال تدليكها بلطف. لا حاجة إلى غسل اليدين.

Aloe Vera Hand Mask - قمّة الترطيب والتجميل

يا لروعة يديك! هذان القفّازان الغنيّان بخلاصة الألوة فيرا سهلا الاستعمال وسريعان ومريحان بحيث يمنحان يديك فوائد مكوّناتهما الفعّالة في 15 دقيقة... فور استعمالهما ستجدين بشرتك مرطّبة ومنابت أظافرك طريّة ويديك أجمل من أيّ وقت مضى. مرحى!

Avocado Hand Mask - مغذّ ومرمّم

ماسك مغذّ ومرمّم للأيدي الحسّاسة، يلطّف الأيدي الجافّة التي أصبحت ضعيفة. وداعًا للألم! فتركيبته المعزّزة بخلاصة الأفوكادو الطبيعيّة التي تشربّها القفّازان بحيث لا تسيل، تسمح بمعالجة اليدين مع الاستمرار بما كنتِ تفعلينه. إنّه فعلًا تصميم رائع.

Argan Hand Mask - مضادَ لعلامات التقدّم في السنّ وموحّد للون

فعاليّة موجّهة إذ أنّ القّفازين اللذين تشرّبا زيت الأرجان المضادّ لعلامات التقدّم في السنّ والموحّد للّون، يعدان بعد 15 دقيقة، أي الفترة الاستعمال الموصى بها، بتخفيف علامات التقدّم في السنّ بحيث تبدو الأيدي شابّة...

ماسكات الشفاه

عندما تصل موجة الماسكات من آسيا إلى الشفاه، تمنحها ومحيطها العنايةَ على شكل ماسك يصلح لمرافقتك أينما كنت كما أنّه عمليّ وسهل الاستعمال!

1. أزيلي الغشاء الواقي الشفّاف.

2. ضعي الماسك على شفتيك ودعيه لمدّة 15 دقيقة.

3. أخيرًا، انزعي الماسك ودعي بشرتك تمتصّ الفائض من خلال تدليكها بلطف. لا حاجة إلى غسلها.

Rose Lip mask – مرطّب ومنعّم

ماسك متقدّم، هل هو خطوة جديدة يجب اعتمادها؟ ماسك الشفاه. يحتوي هذا الماسك على خلاصة الورد وهو يساعد عند استعماله، على تنعيم وترطيب هذه المنطقة الشديدة الحساسية التي لا يجب إهمالها. لكم من الوقت؟ لمدّة 15 دقيقة، مرّتين في الأسبوع.

Shea Lip mask – واقٍ ومرمّم

على شفتيّ... ضعي الماسك على شفتيك وانتظري لمدّة 15 دقيقة (الوقت اللازم لتنشيط المكوّنات الفعّالة). إنزعي الماسك ودعي شفتيك تمتصّان الفائض من خلال تدليكهما برفق واستمتعي بالنتيجة... ستصبح شفتاك ومحيطها مغذّاة ومرمّمة وأنعم ومحميّة...

إسفنجة كونجاك المنظّفة للوجه

مرّري الإسفنجة! آخر ابتكارات مجموعة Made In Sephora. إنّ إسفنجة كونجاك المنظّفة طبيعيّة 100% وتحتوي على خلاصة فحم البامبو. مهمّتها؟ تنظيف المسام وتقشير البشرة بلطف... من دون شدّ أو قسوة أو أيّ إزعاج. لا شيء يقف في وجهها، لا خلايا الجلد الميتة، ولا المكياج أو حتّى الزهم الفائض. إليك بشرة متجانسة وناعمة وغير لمّاعة مهما كان نوع بشرتك، مختلطة أو دهنيّة. لا داعي للشكر!

مناديل تسمير ذاتي للوجه

سُمرة جاهزة – هل ترغبين في إضفاء الإشراق على بشرتك الباهتة؟ إليك مستحضراً أفضل من العصا السحريّة، إنّها مناديل التسمير الذاتي الرائعة... بلمح البصر، بمسحة واحدة، (ومن أوّل استعمال) تمنح تركيبتها المعزّزة بثنائي هيدروكسي الأسيتون للتسمير من دون شمس وبالغليسيرين للترطيب، توهّج السمرة الطبيعيّة للوجه والرقبة وأعلى الصدر. والنتيجة لون موحّد من دون خطوط وبشرة مشرقة من دون علامات ظاهرة. أفضل جزء؟ شكله المناسب للتجوال فهو لا تقتصر على كونه عمليّاً ويتسع في أيّ حقيبة وإنّما سهل الاستعمال أيضاً. إنّه مثاليّ لإضفاء الإشراق بسرعة على البشرة الباهتة...