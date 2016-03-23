Rose Couture عطر جديد من ELIE SAAB Le Parfum

زهرةٌ. لونٌ. عطرٌ.

إنه اختصار الأنوثة ومصدر الوحي الذي لا ينضب بالنسبة إلى العالمي إيلي صعب.

واليوم، يرتقي المصمم بباقته المعهودة من الزهور البيضاء إلى آفاق جديدة، ويضفي إليها بتلات الورد التي تخلّف وراءها دوّامة من الروائح التي تأسر العقل والقلب. وما أفضل من اللون الوردي الذي ينضح أنوثة ليلبسه لهذا العطر؟ لا شكّ في أنه الرقي في الأزياء يتبلور بأجمل أشكاله، بطبيعة الحال.

زهرةٌ

الزهرة تعبير مذهل عن اللمسة الجمالية التي يتركها إيلي صعب على ابتكاراته. وعطر Rose Couture يكشف النقاب عن موضوع عزيز على قلبه.

ففي كل موسم، تتفتح براعم الزهور في مجموعاته، هذه الابتكارات الآسرة التي تعكس الحس الفني الراقي الذي يتمتع به المصمم. فتزدان هذه الزهور بقطرات الندى المتلألئة والصافية تارة، وترتدي قماش "التول" أو "التافتا" تارة أخرى، وتتباهى ببتلات الشيفون التي تتمايل مع الفستان كيفما تتمايل صاحبته...

لونٌ

في الحديقة التي نسجها خياله، زهور لا تُعد ولا تُحصى؛ لكنّ الوردة هي التي تتكرّم على المصمّم بأطياف ألوانها الغنية، فترسم الشفاه من هنا، وتضفي الخجل إلى الخدّين من هناك. من اللون الوردي الصاخب إلى أكثره هدوءاً ورقّةً، مروراً بالقرمزي والفوشيا؛ تتشارك المرأة والزهرة تموّجات الوردة بكلّ تفاصيلها وأعدادها. وتعبيراً عن المعنى المزدوج الذي تجسّده الوردة، يقترض عطر Rose Couture رائحة براعم الزهور من جهة ويترجم من جهة أخرى وبجرأة استثنائية لون البتلات إلى رائحة تترك بصمتها أينما حلّت.

عطرٌ

استقى صانع العطور فرانسيس كركدجيان عطر Rose Couture من عمق أعماق مجموعة ELIE SAAB Le Parfum، وأضاف عسل الورد إلى زهر البرتقال فازداد إشراقاً. أما الوردة التي تحرص على الظهور بكل فخامة وملوكية فحققت مرادها بفضل عبق الـ eau de toilette الجديد.

فها هي تتماهى في النفحات العلوية مع الفاوانيا المنعشة لتشكّل دوّامة من البتلات الحريرية، تذوي فيها قطرات الندى الصافية لينبثق منها رحيق الورد، وتتسلّل نفحات الفواكه لتمنحه القوّة والنعومة في آن مع القليل من الفانيلا. وتسافر هذه الرائحة الآسرة في نسمة من الياسمين حريرية الملمس والشعور...

أما أساس العطر الذي يتألّف من نفحات راقية وأنيقة فيدعم هذه التركيبة الهوائية، تماماً كما يحضن الفستان الهادل المرأة من خصرها ويبرز قوامها، ثم تفسح المجال أمام نفحات خشب الصندل الجذابة والباتشولي المخملية الداكنة التي تمتدح هذا العبق الزهري المنعش...

زجاجة العطر

ماء عطر Rose Couture وردي اللون، ينسكب في زجاجة أشبه بمنحوتة، ويعانق الكل علبة وردية اللون أيضاً تزيّنها أشكال الورود الناتئة التي تذكّرنا بالزهور التي تتفتّح على ابتكارات المصمّم الراقية...

وجه جديد

يكتسب عطر Rose Couture العفوية والثقة الأنثوية من الجميلة توني غارن، عارضة الأزياء الألمانية العالمية المفضّلة لدى إيلي صعب. وستصبح هذه الجميلة الوجه الإعلامي لحملة ELIE SAAB Le Parfum الجديدة في العام 2016.

ولإعلان Rose Couture، تتألّق توني غارن بفستان خيالي مصمّم خصيصاً لصورة العطر، يلمع بقماشه الحريري تحت أشعة الشمس المذهّبة، ويتطاير مع النسيم العليل وكأنه يداعب نقوش الزهور عليه على خلفية وردية، تترك في أعقابها رائحة الـ eau de toilette الجديد.

Rose Couture eau de toilette الجديد من مجموعة عطور إيلي صعب هو خيار المرأة العصرية والعفوية، التي تشعّ أنوثةً؛ إنه مستوحى من اللون الوردي الأخّاذ العزيز على قلب المصمّم.