مجموعة مكياج TOM FORD NOIR COLOR

توم فورد يقدم مجموعة لونية محدودة الإصدار مستوحاة من عطره الاستثنائي الجديد Tom Ford Noir Pour Femme. ضمن علبة سوداء لامعة متميزة، مجموعة Noir تأسر امرأة TOM FORD المشاكسة والمسرفة الشغوفة بالود والوضوح. Cream and Powder Eye Color بأغمق درجات الأسود مع لآلئ عاكسة تخلق أروع مظهر للعيون السموكي. Lash Tips Mascara الجديدة بلون cobalt او gold تضفي ومضة ضوئية مسرفة وجذابة. شفاه طبيعية وأظافر بلون onyx-black تكمل المظهر الفاتن الجذاب.

TOM FORD CREAM AND POWDER EYE COLOR

Night Sky، لون جديد من Tom Ford Cream and Powder Eye Color، يخلق أقصى مظهر للعيون السموكي. الطبقة السفلية عبارة عن لون كريمي أسود غامق بينما تتضمن الطبقة العلوية بودرة سوداء مركزة مع لآلئ آسرة للضوء.

TOM FORD LASH TIPS MASCARA

نقدم منتجاً مبتكراً وجذاباً جديداً يستخدم لتلوين رؤوس الرموش. تأتي Lash Tips Mascara بلونين آسرين للغاية Pure Cobalt أو Burnished Gold. هذه التركيبة التي تدوم طويلاً تضفي ومضة مسرفة وجذابة من الضوء لإفساد المزاج الغامض.

TOM FORD WATERPROOF EXTREME MASCARA

توم فورد يقدم نسخة مضادة للماء من Tom Ford Extreme Mascara. Noir لون أسود غامق، يزيد من حجم العيون ويعزز من مظهرك. بودرة تملأ الرموش تخلق تأثيراً درامياً والتركيبة الكريمية مضادة للتقشر والتكتل وتدوم طوال النهار.

TOM FORD EYE DEFINING PENCIL

إمنحي إطلالة عيون توم فورد السموكي الجذابة مظهراً أوسع مع قلم الكحل هذا. إنه يجمع تقنية مبتكرة مع صبغيات غنية باللون تنساب بسلاسة على البشرة. اللون الجديد، Navy Black، أسود غامق مع مستوىً عال من اللؤلؤ الفضي ليعكس الضوء.

TOM FORD LIP COLOR

Tom Ford Lip Color يقدم لأول مرة اللون الطبيعي المثالي لإتمام المظهر. مكونات نادرة واستثنائية تتضمن خلاصة بذرة السوجا، زبدة مورومورو البرازيلية وزيت وردة البابونج تخلق تركيبة كريمية للغاية ذات تطبيق ناعم مذهل. صبغيات لونية معالجة خصيصاً تمتزج لتمنح لوناً نقياً مع التوازن في الإضاءة.

TOM FORD NAIL LACQUER

Tom Ford Nail Lacquer بلون Black Out يتمم المظهر بلون onyx-black مع لآلئ زرقاء صغيرة. هذه التركيبة عالية الأداء تمنح تغطية كاملة مع لمعان طوال مدة وجوده.

سوف يتوفر TOM FORD NOIR COLOR COLLECTION في مارس 2016 لدى جميع كاونترات توم فورد بيوتي في الشرق الأوسط.