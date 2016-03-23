INTOTHELIGHT حملة جديدة من عطر ELIE SAAB Le Parfum

فنان يجسّد أفكاره في تحف فنية سامية وراقية وفي منحوتات تنبثق منها الأنوار، وقد اختار إيلي صعب لعطره الأول أن يبتكر عالماً من الأنوثة المطلقة، واعداً المرأة بإضفاء لمسة استثنائية إلى حياتها، كل يوم.

ويعبّر إيلي صعب عن رؤيته هذه من خلال فيلم جديد بعنوان ELIE SAAB Le Parfum، الذي يُعد رائعة فنية جديدة لم تحيّد عن مسار الحملة الأولى، بل عادت بديكور جديد ووجه جديد أيضاً.

ها هي امرأة رائعة الجمال تختال في شوارع المدينة، في فستان من القماش الهادل الذي يحاكي البصمة التي يتركها العطر في أعقابه. تمشي مشي الملكات، واثقةً، وتشق طريقها لتخرج من الظلّ إلى النور، لتصل إلى أحد الجسور وتحوّله بقدّها الممشوق إلى منصة لعرض الأزياء تتلألأ بالأنوار من كل الجهات، في مشهدٍ زاهٍ يأسر العين والقلب.

وهذه المرأة الجميلة ليست سوى توني غارن، عارضة الأزياء الألمانية العالمية التي تخطف بجمالها الأضواء وهي إحدى العارضات المفضّلات لدى إيلي صعب. وستصبح الوجه الإعلامي لحملة ELIE SAAB Le Parfum الجديدة في العام 2016. ولهذا الفيلم، تتألّق توني غارن بفستان رائع مصمّم خصيصاً للمناسبة، يتهادى بقماشه الحريري تحت أشعة الشمس المذهّبة، ويتطاير مع النسيم العليل في طيف ورديّ ناعم ورقيق كما البتلات...

تحمل حملة ELIE SAAB Le Parfumالجديدة توقيع المصوّر الإيطالي العالمي ماريو سورّنتي الذي أطلق إلى الشهرة عارضة الأزياء كايت موس، وهي من إنتاج شركة Publicis Et Nous.