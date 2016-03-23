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كيف يؤثر عطر الياسمين على العلاقة الحميمة؟

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الأربعاء 23-03-2016 19:20

تُشكّل العطور المصنوعة من الأزهار جزءاً أساسياً من مجموعة الروائح المخصّصة لفصل الصيف. وتعتبر الروائح الزهرية بمعظمها رومانسية، لأنها تعتمد على مكوّنات ليّنة، وطازجة، ويمكن تكثيفها بالتوابل والفاكهة. لكن الياسمين هي من أهمّ المكوّنات التي تؤثر في شريكك وتجعله يشعر بالدفء والأمان.

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الياسمين لعطر رومانسي:
تعتبر الياسمين زهرة شعبية مرتبطة بالحب والرومانسية. كما ترمز إلى الجمال والجاذبية، إلى جانب أنها تمثّل في بعض الحضارات التقدير. أما بالنسبة إلى رائحتها، فهي تشكّل زيتاً أساسياً محمّلاً بالطاقة التي تترك أثرها في الجسم. من هنا، وعند استخدام زيت الياسمين في عطرك، ستحصلين على قوة داخلية ومعنوية، تنعكس إيجاباً على شخصيتك، وتؤثر في شريكك، فتشعره بالحاجة إليك، ما يؤثر إيجاباً في العلاقة الحميمة. أما على الصعيد الروحي، فإن من المعروف عن الياسمين أيضاً أنه يُنتج السلام الداخلي العاطفي، ويساعد على تهدئة العقل.
إذا كنت تريدين الحصول على عطر رومانسي، يمنحك رائحة جذابة، ننصحك بتجربة هذه العطور الصيفية من آخر إصدارات أهمّ العلامات التجارية:
1 " ناستورتيوم أند كلافر" Nasturtium & Clover من جو مالون Jo Malone: مساكب من نبتة النفل الرائع، تعبره عشبة الروكيت المفلفلة، فتتألق بالانتعاش مع تتمة من الليمون البراق. تزهر زهرة الكبوسين في الجوهر، وتتشابك مع بتلات الياسمين. في نهايته، تكمن متعة الفيتيفر، الذي يشكّل قاعدة العطر بدفء آسر.
2 " ليلاك باس" Lilac Path من أيران Aerin: ينسج قصة حساسة من مزيج روائح الياسمين مع زهرة البرتقال.
3 " فالنتينا" Valentina من فالنتينو Valentino: تركيبة من الأزهار الطازجة مع الفواكه والروائح الشرقية. لذلك تعتبر مليئة بالتناقضات، من حساسة وناعمة إلى قوية وأنيقة.
4 " رويال مارينا" Royal Marina من مارينا دو بوربون Marina De Bourbon: تطغى على الدرجات الأولى نفحةٌ من زهرة أمارلس وحبوب نخل الآساي مع لمسة منعشة. أما قلب العطر، فهو معزّز بدرجات السوسن والياسمين وحبوب التونكا الخفيفة والغامرة.

 

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