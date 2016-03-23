مكياج وردي بـ 5 مستحضرات في هذا العدد من "سيدتي "

اخترنا لك في هذا العدد من مجلة " سيدتي" مجموعة من مستحضرات التجميل الزهرية التي تمنحك إطلالة منعشة ومميزة:



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1. عطر بتركيبة متناغمة، تبدأ بنغمات رقيقة ومتألقة من الماندارين، فالبرغموت والبهار. وتعزز قلبه الكثيف والمخملي لمسات من الفاوانيا، والبنفسج، وزنبق الوادي، قبل وصول العذوبة الحاضنة لورود سنتيفوليا الإيطالية.

عطر" روزا نوبيل" Rosa Nobile من أكوا دي بارما Aqua Di Parma

2. تحتاجين ضمن حقيبتك الجمالية أحمر شفاه مرطباً ومغذياً بلون منعش بالزهري الطبيعي.

أحمر شفاه " روج ايكلا" Rouge Eclat من كلارنس Clarins

3. تركيبة متطورة وجريئة مستوحاة من ثقافة الأزياء والألوان المبتكرة، تملأ الشفاه وترطّبها، وتمنحها اللمعان من دون أن تترك أيّ لزوجة.

ملمع الشفاه " ديور أديكت" Dior Addict من ديور Dior

4. يحمي هذا المستحضر أظافرك، ويزيد من جمالها بالصبغات المختارة بنعومة. تعتني التركيبة الجديدة والغنية بالسيراميك الحيوي والسيراميد بالأظافر، بحيث تعزّز صلابتها وتحسّن جودتها.

طلاء أظافر " لو فرني" Le Vernis من شانيل Chanel

5. يدمج هذا المستحضر الثنائي لتلوين الوجنتَين بين اللون الأحمر الساتاني واللون الزهري الرقيق من أجل الكشف عن كلّ متعة الربيع.

بودرة الوجنتين " سبرينغ غلو سمايل" Spring Glow Smile من غيرلان Guerlain

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