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مكياج ماك من تصميم المبدع zac Pozen

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الأربعاء 23-03-2016 20:51

بعد إبهار النساء بتصاميمه العصرية والتي لا يحدها زمن على خشبات عروض الأزياء والسجادة الحمراء لمدة 13 عام، يقدم زاك بوزين المصمم الشهير من نيويورك لـ ماك مجموعته اللونية المذهلة لأول مرة. من العبوة الأيقونية إلى فراشي التحديد والنثر الرائعة ذات المقبض المربع التي تتزين وتتباهى بعلامة المصمم، كل تفصيل جميل محب يزين به بوزين الشكل المفعم بالأنوثة يتخذ شكلاً جديداً لتزيين الوجه.

بودرة مضغوطة شفافة
PREP + PRIME TRANSPARENT FINISHING POWDER

LIPSTICK
Sheer Madness لون لحمي شفاف (lustre)
Darling Clementine برتقالي مشرق (matte)
Dangerously Red فوشيا مزرق (matte)

EYE SHADOW X 6/ EYE Z YOU
Cozy Grey لؤلؤ أبيض ناعم (veluxe pearl)
Phloof! أبيض حليبي (frost)
After Dusk ليلكي غامق (veluxe pearl)
Performance Art ليلكي ناعم مع لآلئ متعددة (veluxe pearl)
Palatable رمادي غامق (satin)
Mauve Over موف متوسط ناعم(veluxe pearl)

FLUIDLINE PEN
Retro Black أسود

ZOOM LASH
Zoomblack أسود غني

POWDER BLUSH (DUO)
Haute Contour بني محايد مطفي / مرجاني وردي مع لؤلؤ

BRUSHES
182 Buffer
168 Large Angle Contour

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سيدتي