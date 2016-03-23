وزير الرى الجديد: حملة قومية بالمدارس ودور العبادة لنشر الوعى المائى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة ستطلق حملة قومية بالمدارس والمساجد والكنائس لنشر الوعى المائى بين كل شرائح المجتمع، وتعريفهم بكيفة ترشيد استهلاك المياه.

وشدد عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، على أهمية العمل الجماعى والتواصل مع شباب المهندسين والعاملين بالوزارة لإشراكهم فى متابعة وإيجاد الحلول التى تواجه قطاع المياه، حتى يتمكنوا من أداء الأعمال المطلوبة منهم، مع إعطاء اهتمام خاص لتكوين كوادر الصف الثانى والشباب تمهيدا لتصعيدهم، مشيراً إلى أنه سيتبنى مفاهيم اللامركزية من خلال تفويض القيادات فى مزيد من السلطات.

ووجه عبد العاطى الشكر للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق، كما قدم الشكر لكل وزراء الرى السابقين الذين بذلوا كل جهدهم، مشيراً إلى أنه سيواصل مجهوداته معهم.

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