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تشكيل مصر - علي محمد علي لـ في الجول: هذه نصيحتي للمنتخب قبل مواجهة نيجيريا

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تشكيل مصر - علي محمد علي لـ في الجول: هذه نصيحتي للمنتخب قبل مواجهة نيجيريا تشكيل مصر - علي محمد علي لـ في الجول: هذه نصيحتي للمنتخب قبل مواجهة نيجيريا

يرى علي محمد علي المعلق المصري بقنوات "بي إن سبورتس" أن الطريقة المثالية لإيقاف خطورة النيجيري أمام المنتخب المصري تتمثل في تضييق المساحات والكثافة الدفاعية.

ويلتقى المنتخب المصري ضد النسور الخضراء يوم الجمعة المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الجابون 2017.

وسيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

واختص علي موقع FilGoal.com بتصريحات خاصة حول هذه المباراة وكل ما يلي على لسان المعلق الشهير..

"يجب على المنتخب المصري تضييق المساحات والكثافة الدفاعية والرقابة الشديدة من أجل إيقاف السرعات لدى المنتخب النيجيري".

"آمل أن يستغل المنتخب المصري الهجمات المرتدة السريعة عن طريق سرعة محمد صلاح وتحركات رمضان صبحي وأحمد حسن كوكا".

"أرى أن حضوظ منتخب مصر متوفرة، لكن بشروط وهي الالتزام والانضباط ويتبقى التوفيق".

واختار علي محمد علي التشكيل الأفضل لمواجهة نيجيريا من وجهة نظره:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع:حمادة طلبة - رامي ربيعة - أحمد حجازي - عمر جابر

الوسط: حسام غالي -محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي - أحمد حسن "كوكا" - محمد صلاح

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فيديو اليوم السابع

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