فيديو..البرومو الثاني لفيلم عمرو عبد الجليل «فص ملح وداخ»

طرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي، الأربعاء، البرومو التشويقي الثاني لفيلمها الجديد “فص ملح وداخ”، والمنتظر طرحه منتصف شهر أبرايل القادم .

واحتوى البرمو التشويقي الثاني، على مشهد كوميدي ملىء بالساسبنس من جانب بطل العمل عمرو عبدالجليل، ليظهر حالة من الغموض الممزوج بالتشويق والأثارة.

جدير بالذكر أن عمرو عبد الجليل، ظهر بطريقة جذابة ومخيفة خلال أحداث البرمو الأول الذي قد طرحته الشركة منذ حوالي أسبوع، حيث ظهر خلاله وهو بداخل قفص للاسود في مشهد أدهش الكثيرين لما فية من غرابة وجرأة من قبل بطل العمل السينمائي .

فيلم “فص ملح وداخ” بطولة عمرو عبد الجليل وهبه مجدي، وصفيه العمري، جهاد سعد، إنعام سالوسة، وعبد الرحمن أبو زهرة وحمدي المرغني، ويزو، مصطفي أبو سريع، أمجد عابد، عمرو عمروسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف كريم ومؤمن السباعى ، ومن إخراج تامر بسيوني، وإنتاج أيمن يوسف ومحمد يوسف شركة “الجذور” للانتاج السينمائي .