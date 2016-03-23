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التظلمات ترفض شكوى جدو وعبد الفضيل وكوفي

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التظلمات ترفض شكوى جدو وعبد الفضيل وكوفي التظلمات ترفض شكوى جدو وعبد الفضيل وكوفي

رفضت لجنة التظلمات شكوى شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي "جدو" ثنائي الأهلي الساب ضد ناديهما بعد فسخ تعاقدهما مطلع الموسم الجاري.

وطلب جدو وعبد الفضيل الحصول على ثلاث سنوات قيمة المتبقي في عقديهما مع الأهلي، لكن لجنة التظلمات أقرت بأحقيتهما في موسم واحد فقط.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد أقرت ذلك أيضا لكن اللاعبين قررا التصعيد والتظلم أمام لجنة التظلمات التي أيدت القرار السابق.

وفي سياق متصل، رفضت لجنة التظلمات شكوى محمد كوفي مدافع الزمالك ضد وكيل اللاعبين سمير السيد.

وأقرت اللجنة بأحقية وكيل اللاعبين في الحصول على عمولته نظير انتقال كوفي إلى الزمالك، بينما رفض اللاعب ذلك مبررا بفسخ تعاقده معه.

وتحدد اللجنة فترة زمنية يدفع فيها كوفي قيمة مستحقات وكيله وإلا قد يتعرض للإيقاف.

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