رغم تأهل الإسماعيلي.. القماش: أشعر بالحزن

أبدى خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي حزنه من أداء فريقه أمام الرجاء على الرغم من التأهل لدور الـ16 لكأس مصر.

وكان الإسماعيلي تأهل لدور الـ16 من مسابقة الكأس عقب تغلبه على الرجاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب التعادل سلبيا بدون أهداف.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة الفائز من مباراة طلائع الجيش وطنطا في الدور المقبل.

وتحدث القماش لقناة "النهار اليوم" عقب نهاية المباراة قائلا:"أشعر بالحزن من أداء الفريق خلال المباراة".

وأكمل"لم نقدم مستوى جيد خلال المباراة ولكن أهم شيء هو التأهل للدور التالي".

وبسؤاله عن أي فريق يتمنى ملاقاته في دور الـ16 بين طلائع الجيش وطنطا أجاب"أولا نحن سنواجه الزمالك في الدوري ثم الجيش في ذات المسابقة".

وأردف"إذا تأهل الجيش فسنوف نواجهه مرة أخرى عقب مباراتنا معا في الدوري بعدة أيام".

وأتم"أهم شيء أن نكون رجالا وعلى قدر المسؤولية ونواصل مشوارنا بالكأس لإسعاد جماهيرنا".