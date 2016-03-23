نصائح من "جونسون للأطفال" لتحفيز الأطفال على الاستكشاف

على ضوء بحوث جونسون الرائدة التي تعود لأكثر من ١٢٥ عاماً في مجالات العناية ببشرة الأطفال، أدرك خبراء جونسون مؤخراً الحاجة لإطلاق مجموعة منتجات مصممة خصيصاً لتناسب بشرة الأطفال الرقيقة. ولهذا أطلقت جونسون، العلامة رقم واحد في مجال العناية بالبشرة للأطفال، مؤخراً تشكيلة منتجات "حماية نقية للأطفال" الجديدة كلياً في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

ولمساعدة الأمهات في جميع أنحاء المنطقة، تقدم جونسون خمس نصائح تساعد على تطوير حُب الاستكشاف عند الطفل:



1 - امنحيه الفرصة للاختبار

أي اجعلي طفلك يملأ الأشياء ومن ثم يفرغها، يجرها ويرميها ثم يحضرها، ويعضها ويمضغها في محاولة للتعرف على العالم من حوله. فالأطفال على سبيل المثال يتساءلون عن سبب ارتداد الكرة بينما لا ترتدّ الألعاب والدمى الأخرى.

فالاختبار سيساعدهم على تنمية المهارات البدنية مثل نمو العضلات والقوة والتنسيق والتنظيم. كما يساعد على تطوير السلوكيات العصبية مثل السبب والمسبب، والاستنتاج، والمنطق.

بعدها من الضروري توفير العديد من أدوات الاستكشاف مثل السطول والأكواب والألعاب التي يمكن هزها وطرقها وفتحها وإغلاقها، واستخدامها وترتيبها لصنع أشكال مختلفة. ثم يمكنك صنع فرشاة رسم من العجين أو السباغيتي، لإتاحة المجال أمام الأطفال لاختبار تجارب سهلة ومرحة وتلوين أيديهم.



2 – ادفعيه لممارسة الأنشطة خارج المنزل

يعتبر اللعب في الهواء الطلق أمراً في غاية الضرورة لممارسة التمارين الرياضية وتحفيز النمو البدني كما تتيح للأطفال استكشاف البيئة من حولهم.

ويعتبر تسلق الأشجار وقطف الزهور واللعب على العشب تجارب مهمة للطفل المتكامل النمو. فاسمحي لطفلك بالتجول في أقرب متنزه لجمع أوراق الأشجار والأغصان والأحجار غريبة الأشكال لوضعها في جرار أو زجاجات.

حيث يتطلب اختراع الألعاب امتلاك مهارات اتخاذ القرار والتنظيم ومهارات التواصل وتطوير مفردات الطفل ومعرفته بالأعداد والأرقام والعادات الاجتماعية. ويساعد هذا على زيادة الوعي الاجتماعي وترسيخ الاستقلالية.



3 - استغلي كل دقيقة لتعليمه

لا يقوم الطفل بإفراغ الأكواب بهدف خلق المتاعب بل لرغبته بمعرفة ما سيحدث. وبدلاً من توبيخه، استغلي الفرصة لتعليمه شيئاً جديداً مثل استخدام المناديل الورقية لامتصاص الماء المسكوب.

4 – اعلمي انه لا يمل من أي نشاط

توصي إرشادات الرابطة الوطنية للرياضة والتربية البدنية (NASPE) بتخصيص 30 دقيقة على الأقل للقيام بأنشطة بدنية منظمة تحت إشراف أحد البالغين، و60 دقيقة على الأقل للعب غير المنظم يومياً.

وبوجهٍ عام، ينبغي ألا يظل الطفل ساكناً لأكثر من ساعة دون القيام بأي نشاط (فيما عدا فترات النوم). حددي الأوقات التي يقوم فيها الطفل بأنشطة غير تفاعلية مثل ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفاز وشجعيه عوضاً عن ذلك على أن يكون نشيطاً ويبتعد عن الخمول.



5 - وفري له بيئة آمنة دائماً

قد يعرض الطفل نفسه إلى بعض المواقف الخطيرة مثل العبث بمقابس الكهرباء والأجسام الحادة والتعثر بزوايا الطاولة، وغيرها من المواقف. فاحرصي على الإشراف عليه أثناء الاستكشاف فهو يعرف أن بمقدوره الاستكشاف كيفما يشاء والعودة إلى الأهل عند الحاجة.



ما تسعى إليه جونسون

1 – إبقاء الطفل من خلال الأمهات نظيفاً وحمايته من الأوساخ والجراثيم عبر منتجات "حماية نقية للأطفال" الجديدة من جونسون، ليتمكنوا بذلك من اللعب والتعلم وتطوير حواسهم بشكل آمن.

2 – إمكانية استخدام تشكيلة منتجات "حماية نقية للأطفال" بصورة يومية مع أخذ طبيعة بشرة الطفل في عين الاعتبار، وذلك من خلال تقليل مخاطر الحساسية والحفاظ على بشرة طبيعية.

3 – الحفاظ على تركيبة جونسون الفريدة "لا دموع بعد اليوم" الغنية بمستخلصات حبة البركة والعسل، لما لهما من فوائد كثيرة للعناية بالبشرة والحماية من الجراثيم. ومنع الحساسية لديه.

4 – لأجل كل ذلك أنتجت جونسون سائل استحمام "حماية نقية للأطفال"، وسائل تنظيف اليدين "حماية نقية للأطفال"، وصابون "حماية نقية للأطفال"، ومناديل "حماية نقية للأطفال"

وتتوفر المنتجات في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمعرفة المزيد عن منتجات "حماية نقية للأطفال" من جونسون®، يرجى زيارة:http://www.johnsonsbabyme.com/ar/play-and-explore.